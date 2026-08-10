Bahraich News: जिला स्तरीय चयन ट्रायल 13 को
Bahraich News: जिला क्रीड़ाधिकारी आनंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिला स्तरीय सिविल सिर्विसेज चयन ट्रायल
Bahraich News: जिला क्रीड़ाधिकारी आनंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिला स्तरीय सिविल सिर्विसेज चयन ट्रायल का आयोजन शहर के इंदिरा स्टेडियम में 13 अगस्त को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। बताया कि इसमें वालीबाल, तैराकी, बॉस्केटेबाल,बैडमिंटन,टेबल टेनिस,शतरंज, कबड्डी, भारोत्तोलन,एथलेटिक्स, कैरम, फुटबाल जैसी 19 खेलों के चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। जिसमें निर्धारित तिथि पर चयन ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं।
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