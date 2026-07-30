Bahraich News: खाता खुलवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप

Bahraich News: जरवलरोड, संवाददाता। आईपीएल शुगर यूनिट जरवलरोड क्षेत्र में गन्ना किसानों के जिला सहकारी बैंक में नए खाते खुलवाए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि मिल कर्मचारियों द्वारा उन्हें जिला सहकारी बैंक में खाता खुलवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कई किसानों का कहना है कि उन्हें बताया जा रहा है कि सहकारी बैंक में खाता नहीं खुलवाने पर गन्ने का भुगतान प्रभावित हो सकता है। इससे किसानों में नाराजगी है। किसानों का कहना है कि गन्ना विकास परिषद जरवलरोड और भंभुआ क्षेत्र के करीब 27 हजार किसानों के खाते जिला सहकारी बैंक में खोलने की प्रक्रिया चल रही है।

सट्टा प्रदर्शन के दौरान भी किसानों से नए खाते खुलवाने के लिए कहा जा रहा है। किसानों का कहना है कि उनके पहले से ही विभिन्न राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंकों में खाते हैं, जिनमें वर्षों से गन्ना भुगतान हो रहा है। ऐसे में नए खाते खुलवाने की आवश्यकता समझ से परे है। किसानों ने मामले की जांच कर जबरन खाते खुलवाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। जिला गन्ना अधिकारी आनंद शुक्ला ने कहा कि किसान अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकता है। किसी पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। मिल के महाप्रबंधक टीएस राणा ने बताया कि जिला सहकारी बैंक में शून्य बैलेंस पर खाते खोले जा रहे हैं। गन्ना भुगतान के लिए बैंक का चयन किसान स्वयं कर सकते हैं। भाकियू (भानू) के जिलाध्यक्ष धरमचंद महेश ने कहा कि किसानों पर किसी भी प्रकार का दबाव गलत है। यदि ऐसा हुआ तो संगठन किसानों के हित में आवाज उठाएगा।