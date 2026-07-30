Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: खाता खुलवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: जरवलरोड में गन्ना किसानों और आईपीएल शुगर यूनिट के बीच नए बैंक खाते खुलवाने को लेकर विवाद बढ़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें सहकारी बैंक में खाता खोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ गई है। जिला गन्ना अधिकारी ने कहा कि किसान अपनी पसंद से बैंक में खाता खोल सकते हैं।

Bahraich News: खाता खुलवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप

Bahraich News: जरवलरोड, संवाददाता। आईपीएल शुगर यूनिट जरवलरोड क्षेत्र में गन्ना किसानों के जिला सहकारी बैंक में नए खाते खुलवाए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि मिल कर्मचारियों द्वारा उन्हें जिला सहकारी बैंक में खाता खुलवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कई किसानों का कहना है कि उन्हें बताया जा रहा है कि सहकारी बैंक में खाता नहीं खुलवाने पर गन्ने का भुगतान प्रभावित हो सकता है। इससे किसानों में नाराजगी है। किसानों का कहना है कि गन्ना विकास परिषद जरवलरोड और भंभुआ क्षेत्र के करीब 27 हजार किसानों के खाते जिला सहकारी बैंक में खोलने की प्रक्रिया चल रही है।

ये भी पढ़ें:गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन में मिली शिकायतों का होगा समयबद्ध निस्तारण

सट्टा प्रदर्शन के दौरान भी किसानों से नए खाते खुलवाने के लिए कहा जा रहा है। किसानों का कहना है कि उनके पहले से ही विभिन्न राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंकों में खाते हैं, जिनमें वर्षों से गन्ना भुगतान हो रहा है। ऐसे में नए खाते खुलवाने की आवश्यकता समझ से परे है। किसानों ने मामले की जांच कर जबरन खाते खुलवाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। जिला गन्ना अधिकारी आनंद शुक्ला ने कहा कि किसान अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकता है। किसी पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। मिल के महाप्रबंधक टीएस राणा ने बताया कि जिला सहकारी बैंक में शून्य बैलेंस पर खाते खोले जा रहे हैं। गन्ना भुगतान के लिए बैंक का चयन किसान स्वयं कर सकते हैं। भाकियू (भानू) के जिलाध्यक्ष धरमचंद महेश ने कहा कि किसानों पर किसी भी प्रकार का दबाव गलत है। यदि ऐसा हुआ तो संगठन किसानों के हित में आवाज उठाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।