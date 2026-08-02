Bahraich News: सावन का पहले सोमवार पर हर हर महादेव की गूंज

Bahraich News: सावन के पहले सोमवार की पूर्व संध्या पर शिवभक्तों के जथे निकल पड़े। शहर के मंदिरों में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगीं हैं। सुरक्षा के तहत सीसीटीवी कैमरे, महिला सिपाही, और स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गई है। मंदिर प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की।

सावन का पहले सोमवार पर हर हर महादेव की गूंज

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार की पूर्व संध्या रविवार से शिवभक्तों के जथे निकल पड़े। हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कावंड़ लेकर विभिन्न मंदिरों में पहुंच रहे। पहले सोमवार को शहर स्थित श्रीसिद्धनाथ मंदिर में रविवार रात एक बजे से शिवभक्तों की जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक को कतारें लग गई। मंदिर मंहथ जूना पंचदशनाम अखाड़े के महामंडलेश्वर रवि गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं को विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कराया। कस्बे व गांवों के नानपारा के जंगली नाथ, नवाबगंज के मंगली नाथ, पयागपुर के बागेश्वर नाथ, शिवपुर के बाबा बुढ़ेश्वर नाथ सहित विभिन्न शिवालय हर हर महादेव की गूंज है।

शहर के घंटाघर चौक स्थित सिद्धनाथ मंदिर में रविवार रात एक बजे से पहले ही श्रद्धालुओं की हलचल शुरू हो गई। भूतेश्वर के जलाभिषेक को लंबी कतार लग गई। भगवान नागेश्वर की मंगला आरती के बाद मंदिर कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालुओं ने दुग्ध, शहद मिश्रित जल, बिल्ब पत्र, धतूरा, रौली, चंदन से किरातेश्वर का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया। पूरी रात जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक चलता रहा। सावन के पहले सोमवार को दोपहर एक बजे तक यह सिलसिला चलता रहेगा। ग्रामीण इलाकों में भी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना का वातावरण रहेगा.

सावन शुरू होते जलाभिषेक की तैयारियां पूरी नवाबगंज। सावन माह के शुभारंभ के साथ ही नवाबगंज के शिवालयों में भक्तिमय माहौल बन गया है। पहले सोमवार को होने वाले जलाभिषेक को लेकर मंदिरों में साफ-सफाई, सजावट और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मटेरा के जंगलीनाथ, नवाबगंज के मंगली नाथ, घमंडी नाथ, पयागपुर इलाके के बागेश्वर नाथ बड़े शिवालय है। शिवपुर का बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर पर भी भारी भीड़ जुटती है। सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगहबानी व सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए है।

श्रीसिद्धनाथ मंदिर के तीन ओर की संकरी गलियां चुनौती बहराइच, संवाददाता। श्रीसिद्धनाथ मंदिर के चारों ओर सघन आबादी बसी हुई है। तीन ओर से मंदिर आने वाली गलियां काफी संकरी है। जो सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती साबित होती है। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने इसी सप्ताह मंदिर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुके है। भीड़ मंदिर परिसर के आसपास न लगे। इसलिए एक ओर से मंदिर आने, दूसरी ओर से जाने की व्यवस्था है। मंदिर परिसर व आसपास पर्याप्त संख्या में महिला सिपाही तैनात रहती है। कदम कदम पर पुलिस बल तैनात रहता है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है। छावनी से वाहनों का घंटाघर चौक, रोडवेज से पीपल तिराहे के पास रूट डायवर्ट रहता है। दमकल घंटाघर पर मौजूद रहती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम एंबुलेंस के साथ मुस्तैद रहती है। ड्रोन से सुरक्षा निगरानी के पर्याप्त प्रबन्ध है।

बाबा बागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब पयागपुर। पवित्र सावन माह की शुरुआत के साथ ही पयागपुर के शिवालय पूरी तरह भक्तिमय हो उठे हैं। शिवालयों पर सावन के पहले सोमवार की तैयारी पूरी हो चुकी है। बाबा बागेश्वर नाथ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की संभावना है जिसके चलते मंदिर प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई गई है। पूरा मंदिर प्रांगड़ सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। जल चढ़ाने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत न हो इसके लिए प्रवेश द्वार व निकास द्वार पर कार्यकर्ता रहेंगे। जो भीड़ को रोके रहेंगे।