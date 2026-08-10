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Bahraich News: हर-हर महादेव से गूंजे शिवालय, भोले की भक्ति में रंगा जिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: सावन के दूसरे सोमवार पर बहराइच के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालु सुबह भोर से ही जलाभिषेक और पूजा के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखे। मंदिरों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले की गूंज सुनाई दी। भक्तों ने सुख-समृद्धि की कामना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे।

Bahraich News: हर-हर महादेव से गूंजे शिवालय, भोले की भक्ति में रंगा जिला

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। सावन के दूसरे सोमवार पर जिले भर के शिव मंदिरों में भारी भीड़ रही। भोर से ही श्रद्धालु दर्शन-पूजन और जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े नजर आए। भक्तों ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, पुष्प और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। शहर स्थित श्रीसिद्धनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी। मंदिर मंहथ जूना पंचदशनाम अखाड़े के महामंडलेश्वर रवि गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं को विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कराया।

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दोपहर में रूद्राभिषेक के पश्चात शाम को भोलेनाथ का फूलों से श्रृंगार कराया गया। इसके अलावा मरी माता स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु कतार में लगे रहे। शिवपुर संवाद के अनुसार रामपुर धोबियाहार के बाबा बुढेश्वरनाथ मन्दिर पर जलाभिषेक करने के लिए रात से शिव भक्त पहुंचने लगे। आधी रात के बाद जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे।

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