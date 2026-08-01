Bahraich News: महराज गंज के पास नहर में मिले नौ मृत गोवंश
Bahraich News: महसी के महराजगंज में इमाम गंज शाखा के रेगुलेटर गेट में नौ मृत गोवंश फंसे मिले। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बीडीओ प्रतीक सिंह और पशु चिकित्सक डॉ. राम सजन ने मौके पर पहुंचकर गोवंशों का पोस्टमार्टम किया और फिर उन्हें दफना दिया गया।
Bahraich News: महसी , संवाददाता । महसी के महराजगंज के पास शनिवार को सरयूनहार खंड प्रथम की इमाम गंज शाखा में बने रेगुलेटर गेट में नौ मृत गोवंश फंसे हुए थे। दुर्गंध से आजिज ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया। महराज गंज रेगुलेटर पर महसी की तरफ से बहकर आये नौ मृत गोवंश फंस गए। ये गोवंश कहां से बहकर आये हैं इसका अभी पता नहीं चल सका है। सूचना पर बीडीओ महसी प्रतीक सिंह ने मृत गोवंशों को नहर से निकलवाया। पशुचिकित्सक डॉ.राम सजन ने अपनी टीम के साथ पहुंच कर सभी मृत गोवंशों का पोस्टमार्टम किया। उसके बाद जेसीबी की सहायता से नहर के किनारे गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दिया गया।
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