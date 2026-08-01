Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: महराज गंज के पास नहर में मिले नौ मृत गोवंश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: महसी के महराजगंज में इमाम गंज शाखा के रेगुलेटर गेट में नौ मृत गोवंश फंसे मिले। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बीडीओ प्रतीक सिंह और पशु चिकित्सक डॉ. राम सजन ने मौके पर पहुंचकर गोवंशों का पोस्टमार्टम किया और फिर उन्हें दफना दिया गया।

Bahraich News: महराज गंज के पास नहर में मिले नौ मृत गोवंश

Bahraich News: महसी , संवाददाता । महसी के महराजगंज के पास शनिवार को सरयूनहार खंड प्रथम की इमाम गंज शाखा में बने रेगुलेटर गेट में नौ मृत गोवंश फंसे हुए थे। दुर्गंध से आजिज ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया। महराज गंज रेगुलेटर पर महसी की तरफ से बहकर आये नौ मृत गोवंश फंस गए। ये गोवंश कहां से बहकर आये हैं इसका अभी पता नहीं चल सका है। सूचना पर बीडीओ महसी प्रतीक सिंह ने मृत गोवंशों को नहर से निकलवाया। पशुचिकित्सक डॉ.राम सजन ने अपनी टीम के साथ पहुंच कर सभी मृत गोवंशों का पोस्टमार्टम किया। उसके बाद जेसीबी की सहायता से नहर के किनारे गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।