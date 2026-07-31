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Bahraich News: शहर की मुख्य सड़क छावनी चौराहे से आसाम हाईवे तक गढ्ढे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में छावनी चौराहे से आसाम हाईवे तक सड़क अत्यधिक बदहाल हो गई है। गहरे गड्ढे राहगीरों के लिए खतरा बन गए हैं, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरने की मांग की है। हाल ही में नवरात्रि के दौरान इस सड़क का निर्माण कार्य किया गया था।

Bahraich News: शहर की मुख्य सड़क छावनी चौराहे से आसाम हाईवे तक गढ्ढे

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। शहर की मुख्य सड़क पर छावनी चौराहे से आसाम हाईवे तक करीब पांच किलोमीटर मार्ग बदहाल हो चुका है। सड़क के बीच और किनारों पर बने गहरे गड्ढे राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। प्रतिदिन ई-रिक्शा और बाइक चालक गड्ढों में फंसकर गिर रहे हैं, जिससे दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान आसाम हाईवे से तिकोनी बाग तक सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन कुछ ही समय में सड़क की हालत खराब हो गई। स्थानीय नागरिकों ने दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल मरम्मत और गड्ढों को भरवाने की मांग की है।

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