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Bahraich News: कई महीनों से एक बिजली का पोल घर के सामने खतरनाक तरीके से झुका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: तेजवापुर के रहमान नगर में एक बिजली का पोल कई महीनों से झुका हुआ है। ग्रामीणों को चिंता है कि यह पोल कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरसात के मौसम में खतरा और बढ़ गया है।

Bahraich News: कई महीनों से एक बिजली का पोल घर के सामने खतरनाक तरीके से झुका

Bahraich News: तेजवापुर। विद्युत उपकेंद्र फखरपुर के अंतर्गत केशवापुर के रहमान नगर में कई महीनों से एक बिजली का पोल घर के सामने खतरनाक तरीके से झुका हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पोल कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने कई बार बिजली विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।बरसात के मौसम में खतरा और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से शीघ्र पोल को बदलने या सीधा कराने की मांग की है, ताकि संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।

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