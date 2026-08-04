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Bahraich News: खेत में काम कर रही युवती से रेप का प्रयास, ग्रामीणों की मदद से शोहदा गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: खेत में काम कर रही युवती से रेप का प्रयास, ग्रामीणों की मदद से शोहदा गिरफ्तार

Bahraich News: खेत में काम कर रही युवती से रेप का प्रयास, ग्रामीणों की मदद से शोहदा गिरफ्तार

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार शाम एक 26 वर्षीय दलित युवती के साथ छेड़छाड़ और रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। युवती खेत में काम कर रही थी, तभी एक शोहदे ने उसे सूनसान जगह की ओर खींचने की कोशिश की। हिम्मत दिखाते हुए युवती ने आरोपी की जमकर धुनाई की और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर सबसे पहले युवती की छोटी बहन मौके पर दौड़ी आई और उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद आसपास मौजूद ग्रामीण भी दौड़े और आरोपी को दबोच लिया।

कानूनी कार्रवाई

पकड़े गए युवक की पहचान रिसिया थाना क्षेत्र के गोकुलपुर के मजरे बेड़ियनपुरवा निवासी राजन चौहान के रूप में हुई। ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई

थाने लाए जाने पर पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उसे सदर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया।

सजा का प्रावधान

इस संबंध में थानाध्यक्ष करुणाकर पांडे ने बताया कि दर्ज मामले में अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है। यही कारण है कि एफआईआर दर्ज करने के साथ ही आरोपी युवक पर शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह घटना कब हुई?
यह घटना रविवार शाम को हुई।
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