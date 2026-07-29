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Bahraich News: साइकिल सवार छात्र सड़क हादसे में घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: तेजवापुर के पंडित पुरवा निवासी पम्मू श्रीवास्तव, जो साइकिल से पिनेकल एकेडमी स्कूल जा रहे थे, एक अज्ञात बाइक से टकरा गए। इस घटना में वह घायल हो गए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल भेजा। मामले की जांच जारी है।

Bahraich News: साइकिल सवार छात्र सड़क हादसे में घायल

Bahraich News: तेजवापुर, संवाददाता। फखरपुर थाना क्षेत्र के पंडित पुरवा दाखिला हैबतपुर निवासी पम्मू श्रीवास्तव पुत्र कौशल किशोर श्रीवास्तव बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे साइकिल से कीर्तनपुर स्थित पिनेकल एकेडमी स्कूल जा रहे थे। विद्यालय के सामने अज्ञात चालक की एचएफ डीलक्स बाइक की टक्कर से वह घायल हो गए। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। स्कूल कर्मचारियों की मदद से घायल छात्र को निजी वाहन से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। टिकोरा मोड़ पुलिस ने बताया की जांच की जा रही है।

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