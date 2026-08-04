Bahraich News: साइबर फ्रॉड करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार
Bahraich News: बहराइच में अभियुक्तों ने पीड़ित का इंडियन बैंक में कूटरचित खाता खुलवाया और धोखे से मोबाइल नंबर लिंक कर लिया। इसके बाद, उन्होंने पीड़ित की पासबुक एवं एटीएम कार्ड लेकर साइबर ठगी की रकम निकाल ली। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।
Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। अभियुक्तों ने कूटरचित तरीके से पीड़ित का इंडियन बैंक में खाता खुलवाया और अभियुक्त सौरभ मिश्रा ने धोखे से उस खाते में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा दिया। इसके बाद आरोपियों ने वादी की पासबुक एवं एटीएम कार्ड अपने कब्जे में रखकर विभिन्न राज्यों से साइबर ठगी की रकम वादी के खाते में मंगवाकर निकाल ली। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। केस होने पर आरोपित पीड़ित को धमकी देने के साथ ही 4200 रुपये भी छीन लिए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सहाबुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, ग्राम महरी बौकहां, शिवम मौर्या उर्फ चन्दन पुत्र प्रेम नारायण, ग्राम गुलहरिया मिर्जापुर व आदर्श बाजपेयी उर्फ शशांक बाजपेयी पुत्र राममूर्ति बाजपेयी, ग्राम तिवारीपुरवा दाखिला मिर्जापुर थाना रामगांव को गिरफ्तार किया है।
इनके पास पासबुक व एटीएम भी बरामद किया गया है।
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