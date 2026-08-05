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Bahraich News: साइबर जागरूकता गोष्ठी आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में एक साइबर जागरूकता गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें उपनिरीक्षक, महिला आरक्षी और अन्य अधिकारियों ने विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने संदिग्ध लिंक और ओटीपी साझा न करने की सलाह दी।

Bahraich News: साइबर जागरूकता गोष्ठी आयोजित

Bahraich News: बहराइच। अमेरिकन स्पीकिंग कोर्स सेंटर थाना कोतवाली नगर में साइबर जागरूकता गोष्ठी आयोजित हुई। उपनिरीक्षक पुनीत सिंह, उपनिरीक्षक शिवम पांडे, महिला आरक्षी रीना शुक्ला एवं आशीष कुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों व शिक्षक फैजल अहमद सहित उपस्थित लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाव, ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने तथा संदिग्ध लिंक व ओटीपी साझा न करने की सलाह दी।

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