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Bahraich News: डीएओ की छापेमारी में मिली गड़बड़ी,खाद दुकान का लाइसेंस निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच जिले में खाद बिक्री में ओवररेटिंग की शिकायतों पर डीएओ ने मिहींपुरवा और नानपारा में छापेमारी की। अनियमितताओं पर लाइसेंस निलंबित किए गए और तीन दुकानदारों को नोटिस दी गई। किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं।

Bahraich News: डीएओ की छापेमारी में मिली गड़बड़ी,खाद दुकान का लाइसेंस निलंबित

Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। जिले में ओवररेटिंग कर खाद बिक्री की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएओ ने मिहींपुरवा व नानपारा तहसील क्षेत्रों में छापेमारी की। स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निलंबित किया गया है,जबकि रेटबोर्ड व अभिलेख अधूरे होने पर तीन दुकानदारों को नोटिस थमाई गई है। डीएओ के सख्त रुख पर खाद कारोबारियों में हड़कंप मच गई। छापेमारी की आशंका पर कई दुकानदार दुकानें बंदकर फरार हो गए।इनको भी चिंहित किया गया है। खरीफ सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने के लिए जिला कृषि अधिकारी डॉ. सुबेदार यादव ने इटाहवा, वनकसही, नूरी चौराहा और बाबागंज क्षेत्र की उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की।

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गुप्ता खाद एवं बीज भंडार बनकसही में स्टॉक में अनियमितता और स्टॉक-वितरण रजिस्टर अद्यतन न पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया गया है। छापेमारी देखकर दुकान बंद करके भाग जाने के कारण चौरसिया खाद बीज भंडार, श्रीराम ट्रेडर्स इटाहवा एवं कुमार खाद बीज भंडार नूरी चौराहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच में किसानों को बेची जा रही खाद की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर दुकानों से चार उर्वरक के नमूने भी संग्रहित कर जांच को प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर इन दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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