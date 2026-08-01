Bahraich News: पर्ची काउंटर से चोरी हुआ कंप्यूटर बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार
Bahraich News: बहराइच जेल के मुलाकात पर्ची कक्ष से चोरी गया कम्प्यूटर महज 3 घंटे में बरामद किया गया। पुलिस ने 20 वर्षीय युवक साहिल कादिरी को गिरफ्तार किया, जिसने कब्रिस्तान के पास कम्प्यूटर छिपाया था। एसपी ने घटना का जल्द खुलासा करने के लिए निर्देश दिए थे।
Bahraich News: बहराइच। जिला कारागार बहराइच के मुलाकात पर्ची कक्ष से चोरी गये कम्प्यूटर की घटना का मुकदमा पंजीकृत होने के महज 3 घण्टे के अन्दर खुलासा करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी गये माल की बरामदगी पुलिस ने कर ली है। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए निर्देश दिए गए। इन्द्रा स्टेडियम के बगल की गली से मेन जेल रोड की ओर जाते समय कब्रिस्तान की बाउण्ड्री के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसे रोककर पूछताछ व तलाशी ली गयी तो व्यक्ति की पहचान 20 वर्षीय साहिल कादिरी पुत्र साकिर कादिरी निवासी गुल्लावीर कालोनी थाना दरगाह शरीफ के रूप में हुई।
उसके कब्जे से कई हिस्सों में अलग-अलग किया हुआ एक अदद क्षतिग्रस्त कम्प्यूटर ऑल इन वन, एक अदद की-बोर्ड तथा एक अदद पेचकस बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसके उसने जिला कारागार के मुलाकात पर्ची कक्ष से कम्प्यूटर चोरी किया था। कम्प्यूटर को कब्रिस्तान की बाउण्ड्री के पास झाड़ियों में छिपाकर रखा था।
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