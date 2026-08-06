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Bahraich News: अनियंत्रित हाइड्रा चालक की टक्कर से तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच जिले के पयागपुर थाने के भूपगंज बाजार में एक सड़क हादसे ने तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। राजेश कश्यप अपनी बहन और भांजी के साथ बाइक पर थे, जब एक हाइड्रा चालक ने लापरवाही से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

Bahraich News: अनियंत्रित हाइड्रा चालक की टक्कर से तीन घायल

Bahraich News: ​बहराइच। ​पयागपुर थाने के भूपगंज बाजार निवासी राजेश कश्यप (35) पुत्र राधे कश्यप अपनी बहन सोनल कश्यप (18) और तीन वर्षीय मासूम भांजी लड्डू के साथ इलाज कराने मंगलवार रात शहर आ रहे थे । पयागपुर थाने के बिजली उपकेन्द्र के पास रास्ते में राजेश के फोन पर कॉल आने के कारण उन्होंने अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर बात करने लगे। ​इसी दौरान पीछे से आ रहे हाइड्रा चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए खड़ी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पयागपुर सीएचसी ले जाया गया।

डॉक्टरों ने घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।मामले में पीड़ित के भाई सूरज कुमार कश्यप ने पयागपुर थाने में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई

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