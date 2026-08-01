Bahraich News: पीएचसी बंद मिलने पर सीएमओ सख्त, पूरे स्टाफ का वेतन रोका

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। अर्बन पीएचसी नानपारा का शनिवार की सुबह सीएमओ ने निरीक्षण किया। इस दौरान पीएचसी में ताला लगा पाया गया। चौकीदार को बुलवाकर उन्होंने ताला खुलवाया। इस पर सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए पूरे स्टाफ का वेतन बाधित कर दिया है। सभी से स्पष्टीकरण तलब किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अर्बन पीएचसी मिरियासी टोला नानपारा में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारी न मिलने की वजह से मरीजों को इलाज नहीं मिल है। ऐसे में मरीजों को सीएचसी या जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही है। नाराज मरीज लगातार सीएमओ से स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने की शिकायत कर रहे थे।

हकीकत जानने के लिए सीएमओ डॉ.संजय कुमार शर्मा शनिवार की सुबह 9:30 बजे अर्बन पीएचसी नानपारा पहुंच गए। इस दौरान पीएचसी में ताला लगा मिला। कुछ मरीज डॉक्टर का इतजार करते पाए गए। सीएमओ के काफी देर तक इंतजार के बाद चौकीदार पहुंचा और गेट का ताला खोला। सीएमओ ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि उनका अस्पताल देर से आना। बीच में उठ कर अपने निजी चिकित्सा संस्थान पर चले जाना। अस्पताल में कम समय देना। इस पर पूरे स्टाफ का वेतन बाधित कर दिया गया है। स्पष्टीकरण तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।इसके बाद सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा पहुंच कर निरीक्षण किया। मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी पूछा। सभी डॉक्टरों को तलब कर निर्देश दिया कि मरीजों को सभी सुविधाएं सीएचसी में मिलनी चाहिए। दवाएं बाहर से नहीं लिखी जाए। बाहरी व्यक्ति डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के आसपास अस्पताल में न दिखे अन्यथा सरकारी नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी सुना गया एवं उसके निराकरण का आश्वासन दिया गया।