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Bahraich News: चेहल्लुम पर निकलने वाले जुलूस की तैयारियां तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में चार अगस्त को होने वाले चेहल्लुम के जुलूस की तैयारियां तेज हो गई हैं। जुलूस सुबह दस बजे मोहसिनया दुलदुल हाउस से निकलेगा और कर्बला की ओर जाएगा। नगर की तीनों अंजुमने भी इस मौके के लिए तैयारियां कर रही हैं।

Bahraich News: चेहल्लुम पर निकलने वाले जुलूस की तैयारियां तेज

Bahraich News: बहराइच। चार अगस्त को अजा खाना ए मोहसिनया दुलदुल हाउस से निकलने वाले चेहल्लुम के जुलूस की तैयारियां तेज हो गई हैं। फिदा अब्बास ने बताया कि चार अगस्त मुताबिक बीस सफर को सुबह दस बजे से जुलुस निकाला जायेगा। यह जुलूस-ए अपने कदीमी रास्तों से होते हुए कर्बला जाएगा। चेहल्लुम को लेकर नगर की तीनों अंजुमने भी तैयारियां कर रही हैं।

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