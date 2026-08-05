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Bahraich News: छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के समाजवादी पार्टी कार्यालय में छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने जनेश्वर मिश्र के समाजवादी विचारों और जनसेवा में उनके योगदान को याद किया।

Bahraich News: छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में बुधवार को छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव व संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष जाफर उल्लाह खान ने किया। वक्ताओं ने समाजवादी विचारधारा के प्रति उनके समर्पण तथा सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं जनसेवा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश सिंह शैलू, जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव, रामजी यादव, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव, पेशकार राव, संत कुमार पासी, मनु देवी, शेख रियाजुद्दीन, गौरव यादव, जवाहर यादव, सुनील यादव, रेखा राव, हर्षित त्रिपाठी, रत्नेश मिश्रा, दीपांशु मिश्रा, मिथलेश यादव, राम महेश यादव, प्रतीक शुक्ला, सुनील अवस्थी दिनेश लोधी आदि उपस्थित रहे।

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