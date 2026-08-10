Bahraich News: चोरों ने 4 घरों के तोड़े ताले चोरी
Bahraich News: बहराइच के कटहा गांव में चोरों ने रविवार रात को चार घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। सोते समय कोई भी समझ नहीं पाया। चोर करीब 20 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी ले उड़े। पुलिस ने जांच शुरू की है और ग्रामीण सामान बरामद करने की मांग कर रहे हैं।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। देहात कोतवाली के कटहा गांव में चोरों ने रविवार रात चार घरों के ताले काट डाले। चोरों ने चार घरों को खंगाल डाला। घरों में सो रहे लोगों को वारदात की भनक तक नही लगी। सोमवार भोर में जब लोग जागे तब उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात की । देहात कोतवाली के कटहा गांव निवासी रक्षाराम मौर्य, पाटनदीन, नौरंगीलाल और झल्लर के घरों को चोरों ना पीछे के रास्ते से घुसे और अलमारी-बक्सों के ताले तोड़कर चारो घरों से लगभग 20 लाख रुपये से अधिक के सोने-चांदी के जेवर, नकदी व सामान ले गए।
सुबह घटना की जानकारी होने पर गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची बेडनापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरी का खुलासा व सामान बरामद कराने की मांग की है।
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