Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: चोरों ने 4 घरों के तोड़े ताले चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: बहराइच के कटहा गांव में चोरों ने रविवार रात को चार घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। सोते समय कोई भी समझ नहीं पाया। चोर करीब 20 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी ले उड़े। पुलिस ने जांच शुरू की है और ग्रामीण सामान बरामद करने की मांग कर रहे हैं।

Bahraich News: चोरों ने 4 घरों के तोड़े ताले चोरी

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। देहात कोतवाली के कटहा गांव में चोरों ने रविवार रात चार घरों के ताले काट डाले। चोरों ने चार घरों को खंगाल डाला। घरों में सो रहे लोगों को वारदात की भनक तक नही लगी। सोमवार भोर में जब लोग जागे तब उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात की । देहात कोतवाली के कटहा गांव निवासी रक्षाराम मौर्य, पाटनदीन, नौरंगीलाल और झल्लर के घरों को चोरों ना पीछे के रास्ते से घुसे और अलमारी-बक्सों के ताले तोड़कर चारो घरों से लगभग 20 लाख रुपये से अधिक के सोने-चांदी के जेवर, नकदी व सामान ले गए।

ये भी पढ़ें:Bahraich News: चोरो ने 4 घरों के तोड़े ताले चोरी, लाखों की सम्पत्ति चोरों ने की गायब

सुबह घटना की जानकारी होने पर गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची बेडनापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरी का खुलासा व सामान बरामद कराने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।