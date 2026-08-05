Bahraich News: युवक पर किया जानलेवा हमला, घायल
Bahraich News: बाहराइच में 35 वर्षीय नान्हू को लाठी-डंडों से लैस हमलावरों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे पहले हमलावरों ने उसे नदी में धक्का दे दिया था, जिसमें वह तैर कर बचने में सफल रहा। घायल को मोतीपुर सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
Bahraich News: एक दिन पूर्व नदी में दे दिया था धक्का, तैर खर बचाई थी जान बहराइच, संवाददाता। लाठी डंडे से लैस हमलावरों ने एक युवक पर मंगलवार रात लाठी, डंडे, धारदार हथियार से लैस हमलावरों ने युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहुलुहान घायल को मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मुर्तिहा कोतवाली के प्रेमनगर निवासी नान्हू (35) पुत्र कांशीराम पर मंगलवार शाम हमलावरों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।
परिजनों ने बताया कि एक दिन पूर्व नान्हू को हमलावरों ने मारपीट कर नदी में धक्का दे दिया था। तब वह तैर कर जान बचा कर घर आया था।
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