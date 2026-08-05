Bahraich News: हमले में घायल अधेड़ की हालत बिगड़ी
Bahraich News: बहराइच में पुरानी रंजिश के चलते एक अधेड़ व्यक्ति पर हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला किया। हमलावरों ने धारदार हथियार से भी वार किया और घायल को मृत समझ फरार हो गए। घायल को पहले स्थानीय अस्पताल लाया गया और फिर स्थिति बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। पुरानी रंजिश में हमलावरों ने एक अधेड़ पर लाठी डंडे से हमला कर दिया था। घायल पर धारदार हथियार से हमलाकर हमलावर उसे मृत समझ मौके से फरार हो गए थे। मारपीट घायल को रमपुरवा सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। मंगलवार रात घायल की हालत ज्यादा बिगड़ी है। हरदी थाने के पूरे प्रसाद टंच गांव निवासी राजेश (45) पुत्र तुलसीदास की गांव के ही कुछ लोगों से रंजिश चली आ रही थी। वह सोमवार रात खेत से आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए हमलावरों ने उन पर लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
इसी दौरान एक हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर उसे और गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को मृत समझ हमलावर फरार हो गए। घायल की चीख पर जब लोग मौके पर पहुंचे। तो लहुलुहान घायल बेहोश हो चुका था। घायल को आनन फानन में महसी सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
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