Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को दिए प्रमाण-पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: बहराइच में किसान पीजी कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग ने विश्व स्तनपान सफ्ताह के अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता और व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य अतिथि मेजर डॉ. एसपी सिंह ने विजेता छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने रचनात्मकता और आत्मविश्वास के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज भ्रमण भी शामिल था।

Bahraich News: पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को दिए प्रमाण-पत्र

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। विश्व स्तनपान सफ्ताह के अवसर पर किसान पीजी कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता, व्याख्यान, मेडिकल कॉलेज भ्रमण आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोमवार को पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता छात्राओं को मुख्य अतिथि कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव मेजर डॉ. एसपी सिंह ने छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हैं। गृह विज्ञान विभाग प्रभारी डॉ. तस्नीम फातिमा जैदी ने कहा कि आज की छात्राएं कल का भविष्य हैं। इन्हें अपने बेहतर भविष्य के लिए विभिन्न कार्यों में कुशल होने की आवश्यकता होती है।

यह कुशलता, उनकी मेहनत और लगन से ही मुमकिन हो पाएगी। इसी के क्रम में छात्राओं को मेडिकल कॉलेज ले जाकर स्तनपान करने वाली माता के साथ उनके आहार एवं पोषण के साथ उनके जीवन शैली पर भी चर्चा करने का अवसर दिया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान खुशी, द्वितीय स्थान, पायल वर्मा, तृतीय स्थान शाइस्ता खातून एवं सांत्वना पुरस्कार सानिया रजक, कुमारी परवीन, माहिनूर , छवि, शगुन पाठक, पलक वर्मा, शबनम, उमामा ने प्राप्त किया। इस अवसर पर भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्ण कुमार, आईसीएलएम‌ इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर सूरज शुक्ला, डॉ. सविता वर्मा, कार्यालय अधीक्षक राजवंत सिंह, डॉ. डिंपल जैन, ज्योति रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।