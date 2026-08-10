Bahraich News: पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को दिए प्रमाण-पत्र
Bahraich News: बहराइच में किसान पीजी कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग ने विश्व स्तनपान सफ्ताह के अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता और व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य अतिथि मेजर डॉ. एसपी सिंह ने विजेता छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने रचनात्मकता और आत्मविश्वास के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज भ्रमण भी शामिल था।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। विश्व स्तनपान सफ्ताह के अवसर पर किसान पीजी कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता, व्याख्यान, मेडिकल कॉलेज भ्रमण आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोमवार को पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता छात्राओं को मुख्य अतिथि कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव मेजर डॉ. एसपी सिंह ने छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हैं। गृह विज्ञान विभाग प्रभारी डॉ. तस्नीम फातिमा जैदी ने कहा कि आज की छात्राएं कल का भविष्य हैं। इन्हें अपने बेहतर भविष्य के लिए विभिन्न कार्यों में कुशल होने की आवश्यकता होती है।
यह कुशलता, उनकी मेहनत और लगन से ही मुमकिन हो पाएगी। इसी के क्रम में छात्राओं को मेडिकल कॉलेज ले जाकर स्तनपान करने वाली माता के साथ उनके आहार एवं पोषण के साथ उनके जीवन शैली पर भी चर्चा करने का अवसर दिया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान खुशी, द्वितीय स्थान, पायल वर्मा, तृतीय स्थान शाइस्ता खातून एवं सांत्वना पुरस्कार सानिया रजक, कुमारी परवीन, माहिनूर , छवि, शगुन पाठक, पलक वर्मा, शबनम, उमामा ने प्राप्त किया। इस अवसर पर भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्ण कुमार, आईसीएलएम इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर सूरज शुक्ला, डॉ. सविता वर्मा, कार्यालय अधीक्षक राजवंत सिंह, डॉ. डिंपल जैन, ज्योति रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे।
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