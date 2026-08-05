Bahraich News: गर्भवती महिलाओं का परीक्षण कर दवाएं वितरित की
Bahraich News: बहराइच में इनरव्हील क्लब ने कांति कुबेर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया। इस आयोजन में नवजात शिशुओं और माताओं को पौष्टिक आहार, खिलौने और आवश्यक मेडिकल किट वितरित किए गए। एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी ने कुपोषण से बचने के लिए जागरूक किया। क्लब की कई प्रमुख सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
Bahraich News: बहराइच। इनरव्हील क्लब की ओर से शहर के कांति कुबेर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया गया। इस दौरान नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को पौष्टिक आहार, प्रोटीन, दलिया, फल, खिलौने, जॉनसन बेबी किट, सेनेट्री पैड आदि वितरित किया गया। एमएलसी डॉ.प्रज्ञा त्रिपाठी ने बच्चों को कुपोषण, कमजोरी से बचाने एवं माताओं के स्वास्थ्य से संबंधित के लिए जरूरी बातें समझा कर जागरूक किया। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष ममता गुप्ता, डॉ.अनुष्का केडिया, डॉ. तेजश्री जायसवाल, डॉ. रिचा, डॉ. दीप्ति, संगीता अग्रवाल, लता वर्मा, सुनीता बाल्मीक आदि मौजूद रहीं।
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