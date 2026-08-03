Bahraich News: कैंसर की संभावना को कम करता स्तनपान
Bahraich News: बहराइच में महिला महाविद्यालय के बालिका हेल्थ क्लब और अन्य संगठनों ने विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। प्राचार्या प्रिया मुखर्जी की अध्यक्षता में डॉ. गीता सिंह ने स्तनपान के महत्व पर विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि मां का दूध नवजात के लिए सम्पूर्ण आहार है और इसका समय पर सेवन बेहद आवश्यक है।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। महिला महाविद्यालय के बालिका हेल्थ क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं गृह विज्ञान विभाग तथा सामुदायिक चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में विश्व स्तनपान सप्ताह पर स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम आयाजित किया गया। अध्यक्षता प्राचार्या प्रिया मुखर्जी ने किया। मुख्य वक्ता डॉ. गीता सिंह ने बताया कि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को मां का दूध अवश्य पिलाना चाहिए। शिशु को दिन और रात मिलाकर लगभग 8-10 बार स्तनपान कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए सम्पूर्ण आहार है, जो मां और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध को मजबूत बनाता है और कैंसर की संभावना को कम करता है।
जन्म के बाद का पहला एक घंटा शिशु के लिए गोल्डन ऑवर होता है, जिसमें स्तनपान प्रारम्भ करना अत्यंत लाभकारी होता है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मनीषा खन्ना ने किया। इस अवसर पर बालिका हेल्थ क्लब की प्रभारी डॉ. अंकिता सिंह, डॉ. मधुबाला, डॉ. निधि मल्ल, डॉ. रुही, कु. शिवानी वर्मा आदि रहीं।
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