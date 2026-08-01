Bahraich News: मां का पहला पीला गाढ़ा दूध नवजात के लिए अमृत
Bahraich News: विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर बहराइच में महर्षि बालार्क चिकित्सालय में माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रसूताओं को सही स्तनपान तकनीक और इसके महत्व की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में शुरुआती स्तनपान की स्वीकार्यता बढ़ रही है।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर महर्षि बालार्क चिकित्सालय में शनिवार को माताओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड के प्रोजेक्ट जागृति-4 के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में प्रसूताओं की काउंसलिंग कर उन्हें स्तनपान के महत्व, सही तकनीक और इससे जुड़े प्रमुख संदेशों की जानकारी दी गई। जिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना अधिकारी बृजेश सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयासों का असर जिले में शुरुआती स्तनपान की बढ़ती स्वीकार्यता के रूप में दिख रहा है। एचएमआईएस के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में कुल 1,01,058 जीवित जन्म दर्ज किए गए, जिनमें से 98,959 नवजातों यानी लगभग 98 प्रतिशत को जन्म के पहले घंटे के अंदर स्तनपान कराया गया।
उन्होंने कहा कि जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला पहला पीला व गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) नवजात के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, इसलिए प्रसव के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कराना बेहद जरूरी है। सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने कहा कि स्तनपान नवजात के स्वस्थ जीवन की पहली और सबसे मजबूत नींव है। समय पर स्तनपान शुरू करने और छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने से बच्चों में कुपोषण, दस्त और निमोनिया जैसे गंभीर रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है। इस अवसर पर एसीएमओ डॉ. संतोष राना, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. यासिर, हॉस्पिटल मैनेजर रिजवान, डीसीपीएम मो. राशिद आदि मौजूद रहे।
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