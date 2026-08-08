Bahraich News: संत रविदास जयंती पर निकली कलश वंदन यात्रा

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। भाजपा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती को समरसता संकल्प अभियान की श्रृंखला के रूप में जिले भर में मना रही है। समरसता संकल्प अभियान की कड़ी में शनिवार को मिहीपुरवा तहसील के सुजौली इलाके में कलश वंदन यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का मंडल अध्यक्ष संजय मौर्या ने नेतृत्व किया। कार्यक्रम की शुरुआत बिछिया स्थित हनुमत मंदिर से शुरू हुई। पार्टी कार्यकर्ता कलश लेकर कारीकोट स्थित कालीकोट माता मंदिर पहुंचे। वहां पूजन-अर्चन के बाद यात्रा सुजौली के संतोषी माता मंदिर पहुंची, जहां धार्मिक विधि-विधान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। संजय मौर्या ने बताया कि यह यात्रा संत रविदास जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए निकाली गई है।