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Bahraich News: संत रविदास जयंती पर निकली कलश वंदन यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में भाजपा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती को समरसता संकल्प अभियान के तहत मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत बिछिया के हनुमत मंदिर से हुई और यात्रा सुजौली के संतोषी माता मंदिर पर समाप्त हुई। मंडल अध्यक्ष संजय मौर्या ने बताया कि यह यात्रा सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए निकाली गई।

Bahraich News: संत रविदास जयंती पर निकली कलश वंदन यात्रा

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। भाजपा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती को समरसता संकल्प अभियान की श्रृंखला के रूप में जिले भर में मना रही है। समरसता संकल्प अभियान की कड़ी में शनिवार को मिहीपुरवा तहसील के सुजौली इलाके में कलश वंदन यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का मंडल अध्यक्ष संजय मौर्या ने नेतृत्व किया। कार्यक्रम की शुरुआत बिछिया स्थित हनुमत मंदिर से शुरू हुई। पार्टी कार्यकर्ता कलश लेकर कारीकोट स्थित कालीकोट माता मंदिर पहुंचे। वहां पूजन-अर्चन के बाद यात्रा सुजौली के संतोषी माता मंदिर पहुंची, जहां धार्मिक विधि-विधान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। संजय मौर्या ने बताया कि यह यात्रा संत रविदास जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए निकाली गई है।

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कार्यक्रम में जिला प्रतिनिधि राजेश गुप्ता, मंडल महामंत्री विद्या प्रकाश विश्वकर्मा, मंडल उपाध्यक्ष सरोज यादव, मंडल अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ सुशील गुप्ता, बूथ अध्यक्ष भोला नाथ चौहान आदि मौजूद रहे।

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