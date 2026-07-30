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Bahraich News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बाबागंज के जैतापुर गांव में बुधवार शाम एक तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार रामकुमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया। रामकुमार दैनिक मजदूरी के बाद अपने घर लौट रहे थे, जब बाइक ने अनियंत्रित होकर उनसे टकरा गई। घायल को एंबुलेंस से चरदा सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

Bahraich News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार गंभीर घायल

Bahraich News: बाबागंज। रूपईडीहा थाने के जैतापुर गांव के नहर चौराहे पर बुधवार शाम तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक साईकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान इसी थाने के बघमरवा निवासी रामकुमार (45) पुत्र संतराम के रूप में हुई है। रामकुमार रूपईडीहा में दैनिक मजदूरी करने के बाद साईकिल से अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान रूपईडीहा से बाबागंज की ओर जा रही बाइक तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर उनकी साईकिल से टकरा गई। जिसके चलते रामकुमार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। एंबुलेंस से घायल को चरदा सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

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