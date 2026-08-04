Bahraich News: बाजार बहन के साथ निकली किशोरी लापता
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। जिले के दरगाह थाने के एक मोहल्ले से रविवार शाम एक 16 वर्षीय
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। जिले के दरगाह थाने के एक मोहल्ले से रविवार शाम एक 16 वर्षीय बेटी अपनी छोटी बहन के साथ दरगाह के जंजीरी गेट स्थित बाजार घुमने आई। इसी दौरान किशोरी लापता हो गई। छोटी बहन ने उसे आसपास काफी तलाश की। पता न लगने पर छोटी बहन घर आई और बहन के लापता होने की जानकारी दी। तो परिजनों के होश उड़ गए। लापता की जंजीरी गेट व आसपास, सभी संभावित जगहों पर तलाश की गई। उसका कोई सुराग नहीं लगा। जिस पर पीड़ित परिजनों ने अपने ही मोहल्ले के दो युवकों को नामजद कर अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया है।
दरगाह एसएचओ रामाज्ञा सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर दो युवकों को नामजद कर केस दर्ज किया गया है। किशोरी व आरोपियों की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।