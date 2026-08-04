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Bahraich News: बाजार बहन के साथ निकली किशोरी लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। जिले के दरगाह थाने के एक मोहल्ले से रविवार शाम एक 16 वर्षीय

Bahraich News: बाजार बहन के साथ निकली किशोरी लापता

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। जिले के दरगाह थाने के एक मोहल्ले से रविवार शाम एक 16 वर्षीय बेटी अपनी छोटी बहन के साथ दरगाह के जंजीरी गेट स्थित बाजार घुमने आई। इसी दौरान किशोरी लापता हो गई। छोटी बहन ने उसे आसपास काफी तलाश की। पता न लगने पर छोटी बहन घर आई और बहन के लापता होने की जानकारी दी। तो परिजनों के होश उड़ गए। लापता की जंजीरी गेट व आसपास, सभी संभावित जगहों पर तलाश की गई। उसका कोई सुराग नहीं लगा। जिस पर पीड़ित परिजनों ने अपने ही मोहल्ले के दो युवकों को नामजद कर अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया है।

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दरगाह एसएचओ रामाज्ञा सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर दो युवकों को नामजद कर केस दर्ज किया गया है। किशोरी व आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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