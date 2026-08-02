Bahraich News: तेज रफ्तार वाहन ने पैदल युवक को रौंदा, मौत
Bahraich News: बहराइच के रामगांव थाने में, झिंगहा घाट हाईवे पर शनिवार रात एक तेज रफ्तार वाहन ने पैदल चल रहे युवक को रौंद दिया। घटना के बाद युवक को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। जिले के रामगांव थाने के शहर से सटे झिंगहा घाट हाईवे पर शनिवार रात लगभग एक बजे तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रहे युवक को रौदता चला गया। युवक कुछ दूर तक वाहन से घिसटता चला गया। उधर से निकल रहे राहगीरों ने एंबुलेंस को सूचना दी। लगभग पांच मिनट के भीतर एंबुलेंस लेकर ईएमटी प्रदीप कुमार शुक्ला, चालक ऋषिकेश मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल बेहोश को वाहन पर लादकर मेडिकल कॉलेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान की कोशिश की। पहचान न होने पर फोटो व वीडियोग्राफी कराकर पहचान को शव मार्च्युरी में रखवाया गया है।
नगर कोतवाल बृजेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
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