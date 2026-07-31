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Bahraich News: बाइक की टक्कर से छात्रा गंभीर रूप से घायल जरवलरोड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में 14 वर्षीय श्रद्धा जायसवाल, जो आरपीएस इंटर कॉलेज की छात्रा है, को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी। यह घटना जरवलरोड चौराहे के पास हुई, जिसमें छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करने की बात की है।

Bahraich News: बाइक की टक्कर से छात्रा गंभीर रूप से घायल जरवलरोड

Bahraich News: जरवल रोड, बहराइच, संवाददाता। बहराइच में जरवलरोड निवासी श्रद्धा जायसवाल (14) पुत्री नरेंद्र कुमार जायसवाल आरपीएस इंटर कॉलेज की छात्रा है। रोज की तरह सुबह स्कूल जा रही थी। इसी दौरान जरवलरोड चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि छात्रा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने घायल छात्रा को मुस्तफाबाद सीएचसी भिजवाते हुए उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घायल को चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

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