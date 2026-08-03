Bahraich News: बदहाल हुई सड़क से बर्तन मंडी पर पड़ रहा असर
Bahraich News: बहराइच के आसाम रोड से छावनी चौराहे तक की सड़क की खराब स्थिति से गुलाम अलीपुरा धातु बर्तनों की मंडी पर नकारात्मक असर पड़ा है। बाहरी व्यापारी अब नहीं आ पा रहे हैं, जिससे कारोबार में 20 फीसदी कमी आई है। सड़क पर गड्ढे और जर्जर सर्विस रोड ने इन व्यापारियों के लिए समस्याएं बढ़ा दी हैं।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। शहर के आसाम रोड से मल्हीपुर चौराहे से छावनी चौराहे की जिले की लाइफ लाइन में गढ्ढे क्या हुए, इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर से ही शहर के गुलाम अलीपुरा धातु के बर्तनों की प्रसिद्ध मंडी रही है। यहां जिले के विभिन्न इलाकों से ही नही श्रावस्ती जिले से भी थोक में बर्तन खरीदारी को कारोबारी आते रहे हैं। अब बदहाल सड़क हो, या इस मोहल्ले के बगल ओवरब्रिज के नीचे की जर्जर सर्विस रोड की वजह से बाहरी कारोबारी कतराने लगे हैं। शहर के बाहरी इलाके में स्थित आसाम हाईवे मल्हीपुर चौराहे से गल्ला मंडी, सिंघापरासी होते हुए छावनी चौराहे तक सड़क गढ्ढे से बदहाल है।
जबकि रूपईडीहा, नानपारा रिसिया, जमुनहा, भिनगा की ओर से आने वाले बर्तन कारोबारियों का गुलाम अलीपुरा बर्तन मंडी आने का यह प्रमुख मार्ग है। थोक में बर्तन खरीददारी को आने वाले कारोबारी जब आते है। तो अपने साथ तांबे, कांसे, फूल, एल्मुनियम के पुराने टुटे बर्तन साथ लाते हैं। तब उनको जल्दी बोझ लादने को ई रिक्शा चालक तैयार नहीं होते। मंडी पहुंचे तो वापसी में खरीदे गए नए बर्तन ढुलाई को ई रिक्शा जल्द नहीं मिलते। या अधिक भाड़ा मांगते है। श्रावस्ती के जमुनहा से आए बर्तन कारोबारी विजय टाक बताते है कि सबसे ज्यादा दिक्कत रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे सर्विस रोड पर गढ्ढे से होती है। उसके आगे आसाम हाईवे तक जगह जगह सड़क पर गढ्ढे की भरमार है। बर्तन कारोबारियों का कहना है कि शहर आकर बर्तन की खरीदारी मजबूरी है। क्योकि थोक मंडी इधर ही है। अनुमान है कि 20 फीसदी कारोबार प्रभावित हो रहा है। दरगाह ओवर ब्रिज होकर छावनी मार्ग पर ओवर ब्रिज के नीचे क्रासिंग के दोनों ओर सड़क जगह जगह कटी है, गढ्ढे भी है। ओवरब्रिज के नीचे दोनो ओर आवागमन को जर्जर सड़क है। यदि बारिश में जलभराव के दौरान गढ्ढे का आभास न हो पाए।
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