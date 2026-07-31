Bahraich News: बालिका वधु बनने से बचाने को चलेगा संकल्प अभियान

Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। जिले में बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सामाजिक संस्था सद्भावना अब मैदान में उतरेगी। जिले के सभी 14 ब्लॉकों में जन जागरण एवं संकल्प अभियान चलाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी से स्वीकृत हो गया है। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने डीआईओएस और जिला प्रोबेशन अधिकारी को महाविद्यालयों व विभागीय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में बाल विवाह व दहेज प्रथा का चलन थम नहीं रहा है। पढ़ने की उम्रे में बेटियां बालिका वधु बनकर ससुराल की ड्योढ़ी पर कदम रख रही हैं। यह कुप्रथा न केवल उनके अधिकारों को रौंद रहा है,बल्कि उनकी जिंदगी के लिए भी घातक है।

बेटियों को इस कुप्रथा से बचाने के लिए सामाजिक संस्था सद्भावना की अपील पर डीएम गंभीर हुए हैं। योगेन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि अभियान को जिले के सभी महाविद्यालयों में क्रमबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। छात्र-छात्राओं को बाल विवाह और दहेज के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें "ना करेंगे, ना करने देंगे" का संकल्प दिलाया जाएगा। कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संकल्प को जमीनी स्तर पर उतारना भी है। इससे समाज में व्याप्त भेदभाव को खत्म कर लड़कियों को शिक्षा और सम्मान का बराबर अवसर मिल सकेगा। डीएम ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूल-कॉलेज, पंचायत और स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि संदेश हर गांव तक पहुंचे।शाश्वत पाठक, अजय वर्मा, वीरेंद्र सिंह, गुफरान अली, हनुमान प्रसाद, शिवकुमार,राघवेंद्र , शकील खान, सफीक कुरैशी, रामदनी, हंसराम, आनंद सिंह, राम भजन, रमेश पांडेय,अनुपम मिश्र मौजूद रहे।