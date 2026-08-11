Bahraich News: खेत मे मिले प्रतिबंधित प्रजाति मवेशियों के अवशेष

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। बहराइच में कोतवाली इलाके के रुपईडीहा रोड स्थित जुमईपुरवा में गांव के चकरोड किनारे स्थित गन्ने के खेत मे मंगलवार सुबह प्रतिबंधित प्रजाति के मवेशी के अवशेष मिलने की सूचना मिलते ही ग्रामीणो में खलबली मच गई। सूचना पर कई संगठनों के लोगो सहित पहुचीं। पुलिस ने अवशेष को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। नानपारा कोतवाली के जुमईपुरवा निवासी राम सुहावन वर्मा अपने गन्ने व धान की फसल को देखने के लिए खेत की तरफ गए थे। तभी उन्होंने गन्ने के खेत कुछ गन्ने को गिरा देख कर एवं खेत से बदबू आने पर नजदीक से देखा तो उन्हें खेत मे प्रतिबंधित प्रजाति के मवेशी के सिर, पैर व पूंछ सहित अन्य अवशेष दिखाई दिए।