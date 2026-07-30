Bahraich News: बाइक की टक्कर से साईकिल सवार गंभीर घायल
Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुधवार शाम को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक साईकिल सवार रामकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वह दैनिक मजदूरी के बाद अपने घर लौट रहे थे जब बाइक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। घटना के बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल पहुँचाया गया।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता । उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रूपईडीहा थाने के जैतापुर गांव केयनहर चौराहे पर बुधवार शाम तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक साईकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान इसी थाने के बघमरवा निवासी रामकुमार (45) पुत्र संतराम के रूप में हुई है। रामकुमार रूपईडीहा में दैनिक मजदूरी करने के बाद साईकिल से अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान रूपईडीहा से बाबागंज की ओर जा रही बाइक तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर उनकी साईकिल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रामकुमार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। एंबुलेंस से घायल को चरदा सीएचसी में भर्ती कराया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।