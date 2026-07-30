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Bahraich News: बाइक की टक्कर से साईकिल सवार गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुधवार शाम को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक साईकिल सवार रामकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वह दैनिक मजदूरी के बाद अपने घर लौट रहे थे जब बाइक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। घटना के बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल पहुँचाया गया।

बाइक की टक्कर से साईकिल सवार गंभीर घायल
बाइक की टक्कर से साईकिल सवार गंभीर घायल

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता । उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रूपईडीहा थाने के जैतापुर गांव केयनहर चौराहे पर बुधवार शाम तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक साईकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान इसी थाने के बघमरवा निवासी रामकुमार (45) पुत्र संतराम के रूप में हुई है। रामकुमार रूपईडीहा में दैनिक मजदूरी करने के बाद साईकिल से अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान रूपईडीहा से बाबागंज की ओर जा रही बाइक तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर उनकी साईकिल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रामकुमार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

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घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। एंबुलेंस से घायल को चरदा सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

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