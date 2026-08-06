Bahraich News: दो बाइकों में भिड़ंत, दो घायल
Bahraich News: बहराइच के हरदी थाने के वंशपुरवा गांव के पास बुधवार शाम दो बाइकों में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पिपरी मोहन गांव का देश राज और वंशपुरवा का सिराज अहमद घायल हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सीएचसी महसी भेजा।
Bahraich News: बहराइच। हरदी थाने के वंशपुरवा गांव पास बुधवार शाम दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते एक बाइक पर सवार पिपरी मोहन गांव निवासी देश राज पुत्र राम कुमार, दूसरी बाइक पर सवार वंशपुरवा निवासी सिराज अहमद पुत्र अब्दुल घायल हो गए। ग्रामीणों ने आनन फानन में एम्बुलेंस से घायलों सीएचसी महसी भेजा गया।
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