Bahraich News: झाड़-फूंक के नाम पर महिला के धर्मांतरण का प्रयास, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Bahraich News: बहराइच जिले के तुलसीपुर गांव की महिला को धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया और दो लाख रुपये का प्रलोभन दिया गया। इनकार करने पर आरोपी ने महिला को धमकाया। पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है।

झाड़-फूंक के नाम पर महिला के धर्मांतरण का प्रयास, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। जिले के रामगांव थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव निवासी एक महिला को झाड़-फूंक के नाम पर बुलाकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और दो लाख रुपये का प्रलोभन देने का मामला सामने आया है। इनकार करने पर आरोपी ने महिला को धमकाया और वहीं छोड़कर फरार हो गया। शुरुआत में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस ने अब आरोपी को नामजद कर केस दर्ज कर लिया है। तुलसीपुर गांव निवासी रामा देवी (45), पत्नी ननकऊ, लंबे समय से बीमार चल रही थीं। दवा से खास फायदा न मिलने पर कुछ लोगों की सलाह पर वह रामगांव थाना क्षेत्र के बेगमपुर मजरे शांति नगर स्थित पुत्तन बाबा नामक व्यक्ति के पास झाड़-फूंक कराने जाने लगीं। आरोप है कि झाड़-फूंक से आराम की बजाय उनकी बीमारी और बढ़ गई। इसके बाद पुत्तन बाबा ने उन्हें एक बड़े मौलाना के पास ले जाकर झाड़-फूंक कराने का आश्वासन दिया।

आरोप और धमकी पीड़िता के मुताबिक, 9 जनवरी को पुत्तन बाबा ने उन्हें फोन कर बुलाया और बाइक से बहराइच-जमुनहा मार्ग स्थित तुरहनी रज्जब गांव ले गया। वहां उसने कहा कि बीमारी से मुक्ति के लिए धर्मांतरण करना होगा, और ऐसा करने पर उन्हें दो लाख रुपये दिए जाएंगे। रामा देवी के इनकार करने पर पुत्तन बाबा ने उन्हें धमकाया और वहीं छोड़कर चला गया。

पुलिस की प्रतिक्रिया पीड़िता अगले ही दिन दरगाह थाने पहुंचीं और पुत्तन बाबा को नामजद करते हुए तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 24 फरवरी को आईजीआरएस पोर्टल पर और 26 फरवरी को एसपी को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि उल्टा उन्हें धमकाया गया।

कोर्ट में शिकायत पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर रामा देवी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को पुलिस ने पुत्तन बाबा को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। दरगाह थाना प्रभारी (एसएचओ) रामाज्ञा सिंह ने बताया कि मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है।