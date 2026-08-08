Bahraich News: राजकीय आईटीआई में 10 को अप्रेन्टिसशित मेला
Bahraich News: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहराइच की प्रधानाचार्या स्मृति शर्मा ने बताया कि परिसर राजकीय आईटीआई में 10 को अप्रेन्टिसशित मेलाराजकीय आईटीआई में
Bahraich News: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहराइच की प्रधानाचार्या स्मृति शर्मा ने बताया कि परिसर में 10 अगस्त को अप्रेन्टिसशिप मेला प्रस्तावित है। जिसमें जनपद के सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों व अधिष्ठान प्रतिभाग करेगें। अप्रेन्टिसशिप मेले में ऐसे विभागों एवं अधिष्ठानों जिन्हें आई.टी.आई. पास प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकता है, साक्षात्कार द्वारा अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर सुबह 10 बजे अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं छायाप्रति के साथ मेले में उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
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