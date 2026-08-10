Bahraich News: एंबुलेंस की मदद को 102 व 108 पर करें कॉल
Bahraich News: मुख्यमंत्री कार्यालय के डॉ एसके शर्मा ने बताया कि घायल और जरूरतमंदों की मदद के लिए 102 और 108 एंबुलेंस सेवाएं जिले में सक्रिय हैं। पीड़ितों को कॉल करके इन सेवाओं का लाभ उठाना होगा, और एंबुलेंस 15 मिनट के अंदर दरवाजे पर पहुंच जाएगी। सरकार का यह कदम लोगों को राहत देने के लिए है।
Bahraich News: सीएमओ डॉ एसके शर्मा ने बताया कि घायलों व जरूरतमदों की मदद के लिए 102 व 108 एंबुलेंस सेवा जिले भर में संचालित की जा रही है। इस सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ितों को उपरोक्त नंबरों पर कॉल कररना होगा। कॉल रिसीव होने के 15 मिनट के अंदर एंबुलेंस उनके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। सरकार के इस कदम से लोगों को दौड़भाग से राहत मिलेगी।
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