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Bahraich News: आक्रामक कुत्ते ने हमला कर अधेड़ को नोंच किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के मिहीपुरवा इलाके के गोपिया गांव में एक आक्रामक कुत्ते ने 58 वर्षीय सुरेश पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सुबह 9:30 बजे हुई, जब सुरेश खेत से लौट रहा था। ग्रामीणों ने कुत्ते को भगाया और घायल को चिकित्सा के लिए मोतीपुर सीएचसी ले गए, जहां उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

Bahraich News: आक्रामक कुत्ते ने हमला कर अधेड़ को नोंच किया घायल

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता । मिहीपुरवा इलाके के गोपिया गांव में गुरूवार सुबह आक्रामक कुत्ते ने पैदल जा रहे अधेड़ पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसे नोंच कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लोग दौड़े और कुत्ते को कड़ी मशक्कत से खदेड़ा ।घायल को मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मोतीपुर थाने के गोपिया गांव निवासी सुरेश (58) पुत्र घूरे गुरूवार सुबह 9:30 बजे खेत से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे बैठे लावारिश कुत्ते ने अचानक आक्रामक रूख अख्तियार कर अधेड़ को नोंचना शुरू कर दिया। कुत्ते के हमले में ग्रामीण के पैर व हाथ कई जगह जख्मी हो गये।

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घायल को सीएचसी मोतीपुर ले जाया गया। जहां पर हालत गम्भीर देख उसे चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।

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