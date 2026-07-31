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Bahraich News: बाइक की टक्कर से छात्रा गंभीर रूप से घायल जरवलरोड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: जरवलरोड में 14 वर्षीय श्रद्धा जायसवाल, जो आरपीएस इंटर कॉलेज जा रही थी, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे मुस्तफाबाद सीएचसी भेजा और परिजनों को सूचना दी। चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है।

Bahraich News: बाइक की टक्कर से छात्रा गंभीर रूप से घायल जरवलरोड

Bahraich News: जरवलरोड। थाने के जरवलरोड निवासनी श्रद्धा जायसवाल (14) पुत्री नरेंद्र कुमार जायसवाल आरपीएस इंटर कॉलेज शुक्रवार सुबह स्कूल जा रही थी। जरवलरोड चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे जोरदार टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने घायल को मुस्तफाबाद सीएचसी भिजवाते हुए उसके परिजनों को सूचना दी। घायल को चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

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