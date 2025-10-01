कतर्नियाघाट सेंचुरी में बाज की 3 दुर्लभ प्रजातियों का कुनबा: शक्तिशाली 'राजा शहबाज' ने बढ़ाया आकर्षण
दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा कतर्नियाघाट सेंचुरी अब दुर्लभ शिकारी पक्षियों का प्रमुख केंद्र बन रही है।
उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा कतर्नियाघाट वन्यजीव सेंचुरी अब सिर्फ बाघ, हाथी और गैंडा के लिए ही नहीं, बल्कि दुर्लभ शिकारी पक्षियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनती जा रही है। मानसूनी बारिश के बाद इन दिनों सेंचुरी में बाज की तीन दुर्लभ प्रजातियां हवा में शिकार करते हुए देखी जा रही हैं, जो वन्यजीव विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई हैं।
शक्तिशाली बाज कर रहे हिरण और बंदर के बच्चों का शिकार
वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, कतर्नियाघाट में वर्तमान में राजा शहबाज़, सिलेटी सिरबाज़ और सांपमार गरुड़ बाज की प्रजातियां अपना कुनबा बढ़ा रही हैं।
राजा शहबाज़: यह सबसे शक्तिशाली बाज है, जिसके पंखों का फैलाव करीब एक मीटर तक होता है। वन्यजीव विशेषज्ञ भगवानदास बताते हैं कि इसकी पंजे की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह हिरण, बंदर के बच्चों, जंगली मुर्गे और खरगोश को दबोचकर हवा में उड़ सकता है। यह दूर से ही शिकार को भांपने की काबिलियत रखता है।
सिलेटी सिरबाज़: यह उन स्थानों पर अधिक पाया जाता है जहाँ पानी भरा होता है, क्योंकि यह पेड़ पर बैठकर मछलियों का शिकार करता है।
वन्यजीव विशेषज्ञ, बदलते परिस्थितिकीय तंत्र और जैव विविधता से भरपूर सेंचुरी की नैसर्गिक छटा को इन दुर्लभ पक्षियों के बढ़ने की मुख्य वजह मान रहे हैं। सेंचुरी में वन्यजीवों के शिकार और पानी के पर्याप्त स्रोत मौजूद हैं।
डीएफओ बोले: 'सेंचुरी का परिस्थितिकी तंत्र बेहतर'
डीएफओ (कतर्नियाघाट) सूरज कुमार ने इस वृद्धि को सेंचुरी के इकोसिस्टम के लिए बेहतर संकेत बताया है। उन्होंने कहा, यह प्रदेश की इकलौती ऐसी सेंचुरी है, जहाँ वन्यजीवों और पक्षियों के लिए माकूल आबोहवा है। वन्यजीवों के साथ-साथ बाज जैसे शिकारी पक्षियों का संसार बसना सेंचुरी के समृद्ध और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है।
सेंचुरी में विशालकाय पेड़ों की उपलब्धता बाज जैसे शिकारी पक्षियों को उनके घोंसलों के लिए सुरक्षित ठिकाना मुहैया करा रही है। पक्षियों की बढ़ती संख्या यहां के पर्यटन और शोधकर्ताओं के अध्ययन के लिए भी नए अवसर पैदा करेगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।