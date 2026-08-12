Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेटी और बेटे को जहर खिला महिला ने खुद भी खाया जहर, तीनों की बिगड़ी हालत

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बेटी और बेटे को जहर खिलाकर महिला ने खुद भी  जहर खा लिया। तीनों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया।अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

बेटी और बेटे को जहर खिला महिला ने खुद भी खाया जहर, तीनों की बिगड़ी हालत
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बेटी और बेटे को जहर खिलाकर महिला ने खुद भी जहर खा लिया।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में परिवार के लोगों से हुए विवाद के बाद एक महिला ने बुधवार को सुबह अपनी बेटी और बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाकर खुद भी खा लिया। तीनों की हालत बिगड़ने पर पति व उसके परिवारीजन मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज के आईसीसू में भर्ती हैं। इलाज के दौरान मां और बेटी की हालत में सुधार बताया जा रहा है, जबकि बेटे की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

मोतीपुर थाना क्षेत्र के अड़गोड़वा गांव निवासी शिल्पा (25) पत्नी मुकेश कुमार बुधवार को सुबह लगभग सात बजे अपने पुत्र साढ़े तीन वर्षीय यशराज पुत्री डेढ़ वर्षीय सौम्या को जहर खिला दिया। इसके बाद स्वयं शिल्पा ने भी खा लिया। थोड़ी देर बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते शिल्पा की हालत खराब होने लगी।

घटना की जानकारी हुई तो पति व उसके सास ससुर घबरा गए। हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां तीनों का इलाज जारी है। परिजन अस्पताल में डटे हुए हैं और बच्चे के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सीएमएस डॉ. एसके सिंह का कहना है कि बेहतर इलाज दिया जा रहा है। हालत में सुधार है वहीं पुलिस को अभी किसी तरह की तहरीर नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें:प्रमोशन का इंतजार कर रहे 4350 शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, 30 तक पूरी होगी प्रकिया
ये भी पढ़ें:पत्नी की हत्या करके मां से बोला- तेरी बहू को मारकर जा रहा हूं

बहराइच में आंगन में सो रही वृद्धा को हमलावर तेंदुए ने किया घायल

वहीं बहराइच जिले में कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में मोतीपुर रेंज में बुधवार की सुबह चार बजे घर के आंगन में सो रही वृद्धा पर तेंदुए ने हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गई। वृद्धा का शोर सुनकर परिजन व आसपास के ग्रामीण जाग गए। लाठी व डंडे लेकर ग्रामीणो ने हांका लगाते हुए तेंदुआ को जंगल में खदेड़ा और वृद्धा की जान बचाई। मोतीपुर थाने के राजापुर गिरंट गांव एक ओर जंगल से घिरा है। दूसरी ओर पहाड़ी नाला बहता है। बुधवार भोर में चार बजे जयकाला (81) पत्नी हरीशंकर घर के आंगन में सो रही थी। दरवाजा रहित घर होने की वजह से उनके घर में तेंदुआ घुस आया तथा वृद्धा के हाथ को तेंदुआ ने मुंह में भर लिया। इसी दौरान महिला की चीख निकल गई। नजदीक में सो रहे परिजन जाग गए ,उन्होंने भागते हुए तेंदुआ को देख लिया। शोर सुनकर ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने लाठी-डंडे लेकर तेंदुआ को जंगल की ओर खदेड़ दिया। मोतीपुर रेंजर किरन कुमार सिंह वन महकमे की टीम के साथ मोतीपुर सीएचसी पहुंचे। घायल वृद्धा के परिजनों को पांच हजार की आर्थिक मदद दी गई। वन रेंजर केके सिंह ने बताया कि वन महकमे की एक टीम राजापुर गिरंट गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Bahraich News
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।