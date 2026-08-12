बेटी और बेटे को जहर खिला महिला ने खुद भी खाया जहर, तीनों की बिगड़ी हालत

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बेटी और बेटे को जहर खिलाकर महिला ने खुद भी जहर खा लिया। तीनों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया।अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में परिवार के लोगों से हुए विवाद के बाद एक महिला ने बुधवार को सुबह अपनी बेटी और बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाकर खुद भी खा लिया। तीनों की हालत बिगड़ने पर पति व उसके परिवारीजन मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज के आईसीसू में भर्ती हैं। इलाज के दौरान मां और बेटी की हालत में सुधार बताया जा रहा है, जबकि बेटे की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

मोतीपुर थाना क्षेत्र के अड़गोड़वा गांव निवासी शिल्पा (25) पत्नी मुकेश कुमार बुधवार को सुबह लगभग सात बजे अपने पुत्र साढ़े तीन वर्षीय यशराज पुत्री डेढ़ वर्षीय सौम्या को जहर खिला दिया। इसके बाद स्वयं शिल्पा ने भी खा लिया। थोड़ी देर बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते शिल्पा की हालत खराब होने लगी।

घटना की जानकारी हुई तो पति व उसके सास ससुर घबरा गए। हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां तीनों का इलाज जारी है। परिजन अस्पताल में डटे हुए हैं और बच्चे के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सीएमएस डॉ. एसके सिंह का कहना है कि बेहतर इलाज दिया जा रहा है। हालत में सुधार है वहीं पुलिस को अभी किसी तरह की तहरीर नहीं मिली है।