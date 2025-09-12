मां की गोद से झपट बच्ची को जबड़े में दबोच ले गया भेड़िया, दूसरे गांव की महिला भी लहूलुहान, दहशत

यूपी के बहराइच जिले में भेड़िया का आंतक है। एक गांव में भेड़िया मां की गोद से झपट का बच्ची को जबड़े में दबोच ले गया। बच्ची के शव का टुकड़ा मिला है। वहीं दूसरे गांव बुजुर्ग महिला पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। घटनाओं से दहशत फैल गई है।

यूपी के बहराइच में भेड़िया का आंतक से हाहाकार मचा हुआ है। गुरुवार की रात मां की गोद से दो महीने की बच्ची को भेड़िया झपट ले गया। कुछ दूर पर बच्ची के सिर का हिस्सा और कपड़ा बरामद हुआ है। इसे लेकर गांव में दहशत फैल गई है। पुलिस व वन विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। दो दिन पूर्व इसी गांव से दो किलोमीटर दूर एक गांव में पांच साल की मासूम बच्ची को भेड़िया खा गया था। वहीं दूसरी घटना कैसरगंज वन प्रभाग के मंझारा तौकली के बभननपुरवा की है। जहां गुरुवार रात गाय को रोटी खिला रही बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। महिला लहूलुहान हो गई।

घटना बौंडी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भौंरी के बहोरवा गांव की है। गुरुवार की रात्रि करीब तीन बजे दिनेश तिवारी की दो माह कि मासूम बालिका अपनी मां के साथ बरामदे में लेटी थी। मां कुछ देर के लिए बच्ची को लेकर चारपाई पर बैठ गई थी। भेड़िया वहां पहुंचा और मासूम को जबड़े में दबोच ले गया और जंगल की ओर भाग निकला। मासूम की मां की चीख-पुकार सुन परिजन पीछे से दौड़े। तब तक भेड़िया मासूम को अपना निवाला बना चुका था। मौके पर ग्रामीणों को मासूम बालिका की क्षत विक्षत खोपडी व कपड़ा मिला है। भेड़िया के इस आंतक से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। दिनेश तिवारी के घर में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर वन विभाग व बौंडी पुलिस जांच कर रही है।