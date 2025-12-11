राज धर्म का पालन किया जाए, बहराइच हिंसा में 142 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने मनुस्मृति का किया जिक्र

संक्षेप: यूपी में बहराइच जिले भड़की हिंसा में एक युवक राम गोपाल मिश्र की हत्या में एक दोषसिद्ध अभियुक्त सरफराज उर्फ रिंकू को मौत की सजा सुनाई गई है। नौ अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 142 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने मनुस्मृति के श्लोक का जिक्र भी किया है।

यूपी में बहराइच जिले के हरदी थाने के महाराजगंज कस्बे में 13 अक्तूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विर्सजन जुलूस में हुए बवाल और भड़की हिंसा में एक युवक राम गोपाल मिश्र की हत्या में एक दोषी सरफराज उर्फ रिंकू को मौत की सजा सुनाई गई है। नौ अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अपर सत्र एंव जिला न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा ने 142 पन्नों के आदेश में मनुस्मृति के श्लोक का उल्लेख किया।

मनुस्मृति के अनुसार, प्रजा के लिए राज धर्म का पालन किया जाए। इस दृष्टि से दंड विधान आवश्यक माना गया है। दंड के भय से समाज के व्यक्ति धर्म व कर्म से विचलित होने से विरत रहते हैं। दंड ही प्रजाजनों के जान माल की रक्षा करता है। इसलिए अपराधी को दंडित करना शासक का परम धर्म माना गया है।

हरदी के महाराजगंज में हुई 14 अक्तूबर 2024 को हुई हिंसा के बाद महाराजगंज तो सुलग ही रहा था। उसकी गतिविधियों का असर जिले ही नही पड़ोसी जिले श्रावस्ती में दिखा था। लगभग चार दिन तक इंटर्नेट सेवाए ठप्प रहने से लोगों पर असर पड़ा था। लोग शहर का रूख नही कर रहे थे। वही मंगलवार को इस मामले में महाराजगंज बवाल के 13 नामजद आरोपियों में से कोर्ट के तीन को संदेह का लाभ दे बरी करने व दस को दोषसिद्ध किए जाने के बाद गुरुवार को कोर्ट में सजा सुनाई गई। जिसको लेकर लोगों में सजायाफ्ता अपराधियों को देखने की उत्सुकता रही। वही आरोपियों के परिजन भी आदेश जानने को कोर्ट परिसर के बाहर बैचेन नजर आए।

महाराजगंज बवाल मे सीओ सहित तीन हुए थे निलम्बित महाराजगंज हिंसा मामले में शासन ने 13 अक्तूबर 2024 की रात तत्कालीन महसी सीओ रूपेन्द्र गौड़ को निलम्बित किया गया था। जबकि अगले दिन महसी एसएचओ सुरेश कुमार वर्मा, महसी चौकी प्रभारी शिवकुमार सरोज निलम्बित किए गए थे। इसके बाद एएसपी ग्रामीण डा. पवित्र मोहन त्रिपाठी का तबादला कर दिया गया था। अक्तूबर 2024 में एसपी वृंदा शुक्ला को भी जिले से हटा दिया गया था।