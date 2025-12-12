Hindi NewsUP NewsBahraich Violence Communal Violence Court Verdict
बहराइच कांड में सरफराज को फांसी! जज ने क्यों किया मनुस्मृति का जिक्र?
संक्षेप:
बहराइच जिले में 13 अक्टूबर 2024 को हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, इस मामले में मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि अन्य नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है
Dec 12, 2025 04:20 pm ISTPrashant Mahto लाइव हिन्दुस्तान
