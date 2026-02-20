यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों की रोडवेज बस से टक्कर, दो की मौत, एक घायल

यूपी के बहराइच में यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे दो छात्रों की रोडवेज बस से टक्कर में मौत हो गई। तीसरा छात्र गम्भीर रूप से घायल हो गया है। मृतक दोनों छात्र ममेरे भाई हैं। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रोडवेज बस चालक को बस समेत कब्जे में लिया है।

यूपी के बहराइच में यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे दो छात्रों की रोडवेज बस से टक्कर में मौत हो गई। तीसरा छात्र गम्भीर रूप से घायल हो गया है। मृतक दोनों छात्र ममेरे भाई हैं। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रोडवेज बस चालक को बस समेत कब्जे में लिया है। छात्रों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार घटना जिले के बहराइच-रूपईडीहा हाईवे के झिंगहा घाट के पास शुक्रवार सुबह 7:45 बजे हुई। रूपईडीहा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कैसरबाग डिपो की बस ने बाइक में पीछे से जोर की टक्कर मार दी। जिसके चलते हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र रामगांव थाने के राजापुर माफी के महतोपुरवा निवासी मस्तराम (17 वर्षीय) पुत्र आशाराम, झिंगहा के मजरे सहजना निवासी रोहित (17 वर्षीय) पुत्र परशुराम की मौत हो गई। महतोपुरवा निवासी जयहिंद (16 वर्षीय) पुत्र हीरा लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना होते ही लोग दौड़े। मगर तब तक छात्रों की मौत हो चुकी थी।

हाईवे पुलिस चौकी से प्रभारी अयोध्या सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। घायल छात्र को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। मृतक छात्र रिश्ते मे ममेरे भाई है। तीनों छात्र शहर के सिटी मांटेसरी कालेज स्थित परीक्षा केन्द्र परीक्षा देने जा रहे थे। हादसे की सूचना पर एएसपी सिटी अशोक कुमार सिंह, सीओ नारायण दत्त मिश्रा, रामगांव थानाध्यक्ष गुरूसेन सिंह, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गए। मृतक छात्रों के रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए है।

वाहन की टक्कर में राहगीर युवक की मौत यूपी के बहराइच में सड़क से निकल रहे राहगीर युवक को किसी वाहन ने ठोकर मार दी। उनकी मौके पर मौत हो गई। परिजन घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तो कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना देहात कोतवाली के बेड़नापुर चौकी अंतर्गत ग्राम केशवापुर की बताई जा रही है।