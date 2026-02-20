Hindustan Hindi News
यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों की रोडवेज बस से टक्कर, दो की मौत, एक घायल

Feb 20, 2026 12:03 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बहराइच
यूपी के बहराइच में यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे दो छात्रों की रोडवेज बस से टक्कर में मौत हो गई। तीसरा छात्र गम्भीर रूप से घायल हो गया है। मृतक दोनों छात्र ममेरे भाई हैं। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रोडवेज बस चालक को बस समेत कब्जे में लिया है।

यूपी के बहराइच में यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे दो छात्रों की रोडवेज बस से टक्कर में मौत हो गई। तीसरा छात्र गम्भीर रूप से घायल हो गया है। मृतक दोनों छात्र ममेरे भाई हैं। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रोडवेज बस चालक को बस समेत कब्जे में लिया है। छात्रों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार घटना जिले के बहराइच-रूपईडीहा हाईवे के झिंगहा घाट के पास शुक्रवार सुबह 7:45 बजे हुई। रूपईडीहा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कैसरबाग डिपो की बस ने बाइक में पीछे से जोर की टक्कर मार दी। जिसके चलते हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र रामगांव थाने के राजापुर माफी के महतोपुरवा निवासी मस्तराम (17 वर्षीय) पुत्र आशाराम, झिंगहा के मजरे सहजना निवासी रोहित (17 वर्षीय) पुत्र परशुराम की मौत हो गई। महतोपुरवा निवासी जयहिंद (16 वर्षीय) पुत्र हीरा लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना होते ही लोग दौड़े। मगर तब तक छात्रों की मौत हो चुकी थी।

हाईवे पुलिस चौकी से प्रभारी अयोध्या सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। घायल छात्र को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। मृतक छात्र रिश्ते मे ममेरे भाई है। तीनों छात्र शहर के सिटी मांटेसरी कालेज स्थित परीक्षा केन्द्र परीक्षा देने जा रहे थे। हादसे की सूचना पर एएसपी सिटी अशोक कुमार सिंह, सीओ नारायण दत्त मिश्रा, रामगांव थानाध्यक्ष गुरूसेन सिंह, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गए। मृतक छात्रों के रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए है।

वाहन की टक्कर में राहगीर युवक की मौत

यूपी के बहराइच में सड़क से निकल रहे राहगीर युवक को किसी वाहन ने ठोकर मार दी। उनकी मौके पर मौत हो गई। परिजन घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तो कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना देहात कोतवाली के बेड़नापुर चौकी अंतर्गत ग्राम केशवापुर की बताई जा रही है।

हादसा शुक्रवार सुबह बौंडी-मरौचा मार्ग पर हुआ। यहां ब्रम्चारी स्थान के पास सड़क से निकल रहे युवक को किसी वाहन से जबरदस्त टक्कर लगी है। युवक की शिनाख्त सोम (18 वर्षीय) पुत्र राजितराम के रूप में हुई है। सोम ग्राम केशवापुर दाखिला का निवासी बताया जा रहा है। चौकी प्रभारी हेमंत सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

