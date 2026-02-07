Hindustan Hindi News
Bahraich SP takes action against entire team including an inspector, two sub-inspectors and five constables
इंस्पेक्टर, 2 दरोगा और 5 सिपाही समेत पूरी टीम पर एसपी का ऐक्शन, जानिए मामला

इंस्पेक्टर, 2 दरोगा और 5 सिपाही समेत पूरी टीम पर एसपी का ऐक्शन, जानिए मामला

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इंस्पेक्टर, 2 दरोगा और 5 सिपाही समेत पूरी टीम पर एसपी रामनयन सिंह  ने ऐक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से पूरी टीम को लाइन हाजिए कर दिया है।

Feb 07, 2026 06:19 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश् के बहराइच जिले में एसपी रामनयन सिंह ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। बहराइच एसपी रामनयन सिंह ने शुक्रवार रात पयागपुर थाने की स्वाट की पूरी टीम भंग कर दी। इसमें शामिल इंस्पेक्टर, दो दरोगा, एक हेड कांस्टेबल और पांच सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। सपा नेता के पिता समेत दो हत्याकांड का खुलासा नहीं होने, ई रिक्शा से 20 लाख के जेवरात की टप्पेबाजी समेत अन्य गम्भीर मामलों का खुलासा नहीं होने पर एसपी ने कार्रवाई की है।

एसपी राम नयन सिंह के इस सख्त रूख से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई की जद में आने वाले स्वाट प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह यादव, दरोगा सर्वजीत गुप्ता, राशिद अली खान, हेड कांस्टेबल अजीत चंद्र सिंह, सिपाही राहुल वाजपेयी, अमित कुमार यादव, अंकुर यादव, विष्णु प्रताप सिंह, संतोष कुमार यादव, बजरंगी राय शामिल हैं। दरअसल पयागपुर थाने के बघेल ताल में 13 जनवरी रात सपा लोहिया वाहिनी विधान सभाध्यक्ष विवेक यादव के पिता जगदेव यादव की नृशंस हत्या कर दी गई थी।

राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले में अभी टीम सुराग नहीं लगा सकी। चार दिनों पूर्व पयागपुर में ई रिक्शा सवार महिला के 20 लाख के जेवर की टप्पेबाजी हो गई। पयागपुर के युवक ननके हत्याकांड का खुलासा भी नहीं हो सका। कुछ बड़ी चोरियों की वारदात में स्वाट टीम अभी भी खाली हाथ है। इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। इससे नाराज एसपी राम नयन सिंह ने कार्रवाई करते हुए पूरी यूनिट भंग कर दी गई। सभी को लाइन हाजिर कर दिया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

