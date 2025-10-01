Bahraich murder case Police pick up several neighbours and family members बहराइच हत्याकांड: पुलिस ने कई पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों को उठाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Bahraich murder case Police pick up several neighbours and family members

बहराइच हत्याकांड: पुलिस ने कई पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों को उठाया

Dinesh Rathour बहराइचWed, 1 Oct 2025 08:53 PM
बहराइच के टेपरहा ग्राम सभा के निंदूरपुरवा में छह लोगों की हत्याएं कहीं सामूहिक नरसंहार तो नहीं हैं। हालांकि ग्रामीण विजय मौर्या को ही कातिल मान रहे हैं। मगर फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जिस तरह से घर की गहनता से जांच पड़ताल की है और पुलिस की टीमों ने कई पड़ोसियों और परिवार के दूसरे सदस्यों को उठाया है, उससे मामला संदिग्ध भी हो सकता है। हालांकि पुलिस फिलहाल इसे विजय मौर्या की करतूत मान रही है। पुलिस और एसओजी की टीमें टोह लेने के लिए लगी हुई हैं।

दरअसल जिस घर में यह घटना हुई है, उस घर में एक मेन दरवाजा है जिससे आवागमन होता था। दरवाजा अंदर जाकर एक आंगन में खुलता है। उसी में दो कमरे बने हुए हैं। बरामदा भी बना हुआ। एक दरवाजा भुसैले की ओर भी लगा है। भुसेले में आग लगी थी। ट्रैक्टर भी खड़ा था जिसके टायर दग गए थे। घर के आंगन की दीवार आठ से नौ फुट ऊंची है और एक तरफ अंदर से भी सीमेंट की टीन रखी गई है। एक तरफ से चहार दीवारी से घर के अंदर से बाहर निकला जा सकता है। विजय मौर्या के घर के पीछे सटा हुआ, उसी के खानदान के दूसरे लोगों का मकान है। चार फुट का फासला है।

पुलिस ने इसी परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए उठाया है। परिवार में मौजूद महिलाओं का कहना था कि जब धुआं उठा और दगने की आवाज सुनी तब वे लोग जान पाईं। घर के मर्द खेतों में थे। सभी आए लेकिन दरवाजा बंद था। कोई अंदर नहीं जा सका। उधर ग्रामीण मान रहे हैं कि घटना को अंजाम विजय मौर्या ने ही किया है, और कोई नहीं। वहीं पुलिस अधीक्षक आरएन सिंह का कहना है कि विजय मौर्या ने ही घटना को अंजाम दिया है, ऐसा प्रथम दृष्टया मालूम हो रहा है क्योंकि सभी मवेशी घर के अंदर बंधे हुए थे। लगता है उसकी प्लानिंग रही हो।

दिन में बच्चों का गड़ासे से कैसे किया कत्ल

लोग यही कह रहे हैं दिनदहाड़े हुई वारदात में आखिर दोनों बच्चों का कत्ल कैसे किया। दोनों बच्चों का घर महज 25 कदम दूर है, ऐसे में इतनी बड़ी घटना को कारित करने की भनक किसी को कैसे नहीं लग सकी।

छह लोगों की मौत से दहला इलाका

घर में घटना सामने आई है जिससे सुनते ही लोगों के होश उड़ जा रहे हैं। राम गांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेपरहा के मजरा निंदूरपुरवा गांव से बुधवार को सुबह करीब दस बजे दो बच्चों समेत छह लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। सूचना पर कई आईजी, डीएम, एसपी, सीओ समेत कई थानों की पुलिस व पीएसी के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस के अधिकारी घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। उनके सामने इसका खुलासा बड़ी चुनौती है। रामगांव इलाके के टेपरहा में छह शव मिले हैं। मृतकों में एक महिला व दो बालिकाएं व तीन पुरूष शामिल हैं। इनमें दो लोगों की धारदार हथियार से की गई है और चार शव अधजले हैं। छह शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है।

किशन बोला, मुझे पेड़ की डाल छांटने को भेज दिया

गांव के किशन ने बताया कि विजय कुमार ने तीन लोगों को बंडा काटने वह लहसुन बोने के लिए बुलाया था। जिसमें सूरज,सनी और में गया था। उन्होंने दोनों लोगों को घरों पर रोक लिया और हमको पेड़ की डाल छांटने के लिए भेज दिया। अगर मैं पेड़ की डाल छांटने नहीं गया होता तो शायद मेरी भी हत्या हो जाती। उधर किशन से भी पुलिस जानकारी ले रही है। घरवाले किशन को लेकर कहीं चले गए हैं।

घटना स्थल का लिया जायजा

घटना की जानकारी मिलते ही आईजी अमित पाठक, डीएम , एसपी आरएन सिंह, एसडीएम सदर पूजा चौधरी, एएसपी ग्रामीण डीपी तिवारी, सीओ डीके श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष मदनलाल,बौंडी थानाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ मौर्या समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य का संकलन किया।

गंभीरवा बाजार में लगाई गई पीएसी

रामगांव इलाके के ग्राम पंचायत टेपरहा के निंदूरपुरवा गांव में हत्या हो जाने को लेकर गांव से लेकर गांव गंभीरवा बाजार तक पीएएसी जवान तैनात है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ी संख्या में कई थानों की फोर्स भी लगी हुई है।

Bahraich News UP Police Up Latest News अन्य..
