बहराइच हत्याकांड: धुआं उठा तो दौड़े पड़ोसी, धमाके के बाद एक-एक कर घर से निकाले गए छह शव

बहराइच में हुए हत्याकांड ने सभी को दहलाकर रख दिया। घर से उठ रहे धुएं पर नजर जब पड़ोसियों की पहुंची तो वह दौड़ पड़े। इसी बीच मकान से धमाके की आवाज आई। इस पर गांव वालों ने पुलिस को फोन करके बुलाया।

Dinesh Rathour बहराइचWed, 1 Oct 2025 09:04 PM
यूपी के बहराइच में हुए हत्याकांड ने सभी को दहलाकर रख दिया। घर से उठ रहे धुएं पर नजर जब पड़ोसियों की पहुंची तो वह दौड़ पड़े। इसी बीच मकान से धमाके की आवाज आई। इस पर गांव वालों ने पुलिस को फोन करके बुलाया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन जब घर का दरवाजा खोला गया तो अंदर के नजारे ने सभी को हिलाकर रख दिया। कमरे के एक टांड़ पर चार लोगों के शव पड़े थे। सभी को सीढ़ी लगाकर उतारा गया। इसके बाद दूसरे कमरे का दरवाजा खुला तो उसमें से दो बच्चों के शव अलग से मिले। इनमें दो बच्चे सूरज यादव और सनी वर्मा के शव पड़े हुए थे। इससे पुलिस अधिकारी भी घबरा गए।

दरअसल रामगांव थाने के टेपरहा ग्राम सभा के निंदूरपुरवा गांव में विजय मौर्या के घर से उठ रहे धुएं और तेज धमाकों से गांव के लोग उस ओर दौड़े। पड़ोसी भी निकले तो देखा आग लगी है। लोग दरवाजे की ओर दौड़े तो बंद था। इस बीच ट्रैक्टर का टायर दगा। ग्रामीणों की भीड़ लगी पुलिस और दमकल ने दरवाजा तोड़ा तो चारों की मौत हो चुकी थी। इस बीच सूरज यादव और सनी वर्मा दोनों बच्चों के परिजन भी दौड़कर आए और चिल्लाने लगे कि इसके यहां मेरे बेटे भी आए हैं। सभी दोनों की तलाश करने लगे तो एक कमरे में दोनों का शव पड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक शवों को देखकर लगता था कि धुआं कमरे में भर गया होगा जिससे दम घुट गया। इसके बाद टांड़ पर चढ़ गए होंगे। हालांकि यह रहस्य बना हुआ है कि टांड़ पर दो बच्चों और पत्नी के साथ विजय कैसे गया।

ग्रामीण बोले, विजय की हरकतें आतंकी जैसी

घटना से स्तब्ध ग्रामीणों का कहना है कि विजय मौर्या आंतकी था। उसकी हरकतें किसी आतंकी से कम नहीं थीं। पूर्व में भी वह दो हत्याएं कर चुका था। वह गांव वालों से बोलता चालता नहीं था। किसी से नहीं बनती थी। संदिग्ध लोगों का उसके घर आना जाना था। उसकी हर पहलू पर जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना था कि विजय कुमार ग्रामीणों को एक हफ्ते से डरा रहा था। वह खुद लोगों से कहता घूम रहा था कि कुछ होने वाला है। लोगों का कहना कि विजय कुमार लोगों को बहला-फुसलाकर चोरी करने की नीयत भी रखता था। उसके यहां संदिग्ध लोगों का आना जाना था।

दो बच्चों की हत्या करने के बाद विजय मौर्या ने पत्नी और बच्चों संग घर का दरवाजा बंद कर लिया। किशन को पेड़ छांटने को भेज दिया। पुलिस के सामने घटना में बच गया किशन अहम कड़ी साबित हो सकता है। फिलहाल बच्चे से पूछताछ तो नहीं हो रही है लेकिन परिजनों के जरिए उससे टोह ली जा रही है। इस बीच गांव से छह शवों के निकलने पर सभी की आंखें नम थीं। हर कोई परेशान था। पुलिस ने छह शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की गहनता से में जुट गई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही।

विजय ने पहली पत्नी व बेटे का किया था कत्ल

निंदूरपुरवा निवासी विजय कुमार ने पूर्व में अपनी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के बेटे को मौत के घाट उतारा था। दूसरी पत्नी के दो लड़कियां और थीं। बुधवार को विजय ने गांव के दो नाबालिग सूरज व सनी को सुबह करीब दस बजे धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा और घर में आग लगाकर अपने परिवार समेत खुद को मौत के घाट को उतार लिया। ग्रामीणों का कहना है कि उसने पहली पत्नी को मार डाला था और यह कह दिया कि बीमार थी। उसकी भी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वहीं अपने एक बेटे को भी मार दिया था जो दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था। उसकी प्रवृति हत्यारे की थी।

