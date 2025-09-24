हेड कांस्टेबल ने जिला पंचायत सदस्य की पकड़ी कालर अभद्रता की, एसपी ने लिया ऐक्शन

यूपी के बहराइच जिले में हेड कांस्टेबल ने जिला पंचायत सदस्य की पकड़ी कालर अभद्रता की। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह को लगी। एसपी को प्रकरण से अवगत कराने पर हेड कांस्टेबल हंसराज को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है।

यूपी के बहराइच जिले के महसी क्षेत्र से जुड़े एक मामले ने मंगलवार शाम अचानक तूल पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि बौंड़ी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल हंसराज ने जिला पंचायत सदस्य भरत लाल पांडेय ददुआ के साथ अभद्रता कर दी। कॉलर पकड़ ली। मामला जैसे ही महसी विधायक सुरेश्वर सिंह तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत एसपी को जानकारी दी। एसपी रामनयन सिंह ने घटना को गंभीर मानते हुए हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने का आदेश दिया।

पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब बौंड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी युवक अपनी मां के साथ पारिवारिक विवाद लेकर थाने पहुंचा। युवक की अपने ससुरालीजनों से अनबन चल रही थी और वह मामले के निस्तारण की उम्मीद में पुलिस के पास आया था। लेकिन थाने में मौजूद हेड कांस्टेबल हंसराज ने पीड़ित युवक से गाली-गलौज शुरू कर दी। इसी दौरान जिला पंचायत सदस्य भरत लाल पांडेय भी वहां मौजूद थे। उन्होंने पुलिसकर्मी के व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो हंसराज आगबबूला हो गया और कथित तौर पर भरत लाल पांडेय की कॉलर पकड़ ली।

थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत किया और हंसराज को कड़ी फटकार लगाई। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। किसी ने घटना की जानकारी तत्काल विधायक सुरेश्वर सिंह तक पहुंचाई। विधायक ने मामले को गंभीर मानते हुए एसपी को अवगत कराया।