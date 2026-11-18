बग्घी न कार, बुलडोजर पर सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, अनोखी बारात देखने को उमड़ी भीड़
उत्तर प्रदेश के बहराइच में दूल्हा बुलडोजर पर सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचा। इस अनोखी बारात को देखने के लिए रास्तेभर लोगों की भीड़ जुटती रही। कई लोगों ने इस नजारे का वीडियो भी बनाया।
बहराइच, संवाददाता। न बग्घी, न लग्जरी कार... दूल्हे ने अपनी बारात के लिए चुना बुलड। गांव की संकरी सड़कों पर जेसीबी की गड़गड़ाहट सुनकर लोग घरों से बाहर निकले तो नजारा देखकर हैरान रह गए। बुलडोजर पर गाजे-बाजे के साथ सवार दूल्हा अपनी दुल्हन लेने निकला था। यूपी के बहराइच के अरकापुर गांव से बलरामपुर के एकघरवा गांव तक निकली इस अनोखी बारात को देखने के लिए रास्तेभर लोगों की भीड़ जुटती रही। कई लोगों ने इस नजारे का वीडियो भी बनाया।
पयागपुर थाना क्षेत्र के अरकापुर गांव निवासी लल्लू के बेटे अब्दुल कलाम की शादी थी। दूल्हे की ख्वाहिश थी कि उसकी बारात कुछ अलग अंदाज में निकले, ताकि यह शादी लंबे समय तक लोगों को याद रहे। उसने परिजनों के सामने बुलडोजर पर सवार होकर बारात ले जाने की इच्छा जताई। शुरुआत में परिजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया और इस तरह बारात ले जाने से मना कर दिया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा।
दुल्हन को कार से लेकर लौटा
आखिरकार परिजनों को उसकी इच्छा के आगे झुकना पड़ा। इसके बाद बुलडोजर की व्यवस्था की गई। गाजे-बाजे के साथ दूल्हा बुलडोजर पर सवार होकर बलरामपुर के एकघरवा गांव स्थित अपनी ससुराल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जहां भी बुलडोजर पर सवार दूल्हा पहुंचा, लोग उसे देखने के लिए रुक गए। कई लोगों ने मोबाइल से इस अनोखी बारात के वीडियो बनाए। शादी की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को कार से लेकर घर लौटा।
बिजनौर में बिना दुल्हन लौटी बारात
वहीं यूपी के बिजनौर में नांगल सोती में आई बारात में जमकर मारपीट हुई, देखते ही देखते दोनों पक्षों में पथराव हो गया। बारात बिना दुल्हन के ही बैरंग लौट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। नांगल निवासी यूसुफ की पुत्री का निकाह मंडावर थाना क्षेत्र के गांव शहबाजपुर निवासी खलील के पुत्र आबिद से तय हुआ था। सोमवार रात बारात सैदपुरी स्थित एक बैंक्विट हॉल में आई थी। जैसे ही बारात बैंक्विट हॉल में पहुंची तो मामूली कहासुनी को लेकर बारात व घरात पक्ष के लोगों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों की ओर से पथराव होने लगा। जिसमें युवती के पिता युसुफ व आलिया पुत्री अय्यूब घायल हो गए।सूचना पर थानाध्यक्ष अन्नु कुमारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई, पुलिस ने दोनों पक्षों में मामला शांत कराया। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। विवाद के बाद बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें